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Пермской пенсионерке отказали в приеме в травмпункте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Перми 84-летней пенсионерке отказали в приеме в больничном травмпункте деревни Лобаново. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, причиной отказа стало то, что пожилая женщина была прикреплена к другой больнице. Ей пришлось просидеть целый час около кабинета, пока ее родственница вместе со своим молодым человеком пыталась решить проблему с помощью руководства медучреждения. После перелома шейки бедра пенсионерке нужно было сделать повторный снимок, однако этого не удалось добиться.
В Министерстве здравоохранения Пермского края «Ura.ru» ответили, что по данному факту проводится проверка.
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Происшествия , РИА Ura.ru , Пермь
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