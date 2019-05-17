Пермской пенсионерке отказали в приеме в травмпункте

Перми 84-летней пенсионерке отказали в приеме в больничном травмпункте деревни Лобаново. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, причиной отказа стало то, что пожилая женщина была прикреплена к другой больнице. Ей пришлось просидеть целый час около кабинета, пока ее родственница вместе со своим молодым человеком пыталась решить проблему с помощью руководства медучреждения. После перелома шейки бедра пенсионерке нужно было сделать повторный снимок, однако этого не удалось добиться.

В Министерстве здравоохранения Пермского края «Ura.ru» ответили, что по данному факту проводится проверка.