На свалке в Мурманске нашли надгробия с именами погибших в войну

Власти Заполярья выясняют ситуацию с оказавшимися на свалке надгробными плитами, на которых выбиты имена погибших во время войны советских воинов.

Правительство Мурманской области создало специальную комиссию, которая выяснит, как плиты оказались вдали от мемориального кладбища, сообщили журналистам в пресс-службе.

В комиссию вошли поисковики, общественники и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Предполагается, что комиссия представит результаты работы в пятидневный срок.

Ранее в соцсетях появились фотографии надгробий с портретами, именами и годами жизни погибших в Великую Отечественную войну на свалке у мусоросжигательного завода в Мурманске.

Местные жители предположили, что что выброшенные надгробия — результат реставрации в Долине Славы.