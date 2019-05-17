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Последнего обвиняемого в изнасиловании дознавателя из Уфы перевели под домашний арест 

360tv.ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: Public domain
Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляцию адвоката о переводе под домашний арест Эдуарда Матвеева. Это третий фигурант дела, об изнасиловании уфимского дознавателя тремя полицейскими чиновниками.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда республики Вадима Хабирова.
«Судья отменил постановление суда первой инстанции и избрал домашний арест обвиняемому Матвееву», — сказал он.
Первого фигуранта дела Павла Яромчука под домашний арест перевел Советский суд, где проходит рассмотрение дело еще в конце апреля. Второму обвиняемому — Салавату Галиеву Верховный суд смягчил меру пресечения в минувшую среду.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике, уточнили, что дело передадут в суд для рассмотрения в конце мая.
Нападение на 23-летнюю дознавательницу из Уфы произошло 30 октября. По версии следствия, 23-летняя дознаватель пострадала от нападения со стороны трех ее коллег 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.
Следователи завели уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Всех фигурантов уволили из органов, а суд принял решение об их аресте.
Пострадавшую также уволили после внутренней проверки за распитие спиртного на рабочем месте.
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Происшествия , Криминал , Эдуард Матвеев , СКР , Башкортостан , Уфа
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