Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

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В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко 

Р-Спорт 26 минут назад
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил РИА Новости в интервью глава ДНР Денис Пушилин.
"В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков. Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители", — сказал Пушилин.
Он добавил, что конкретные фамилии назвать не может, так как не все причастные сейчас задержаны, следствие продолжается.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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Происшествия , Видео , В мире , Денис Пушилин , Александр Тимофеев , Мария Захарова , Александр Захарченко , Владимир Путин , МИД , СКР , РИА Новости
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