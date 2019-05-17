Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко , заявил РИА Новости в интервью глава ДНР Денис Пушилин

"В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков. Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители", — сказал Пушилин.

Он добавил, что конкретные фамилии назвать не может, так как не все причастные сейчас задержаны, следствие продолжается.