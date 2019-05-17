Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

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«Очень высокопоставленные»: названы заказчики Захарченко 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Экс-главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко заказали «очень высокопоставленные» граждане Украины, заявил РИА Новости его преемник Денис Пушилин.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане «Сепар» в Донецке. По словам Пушилина, ставшего его преемником на посту главы ДНР, возбужденное по данному факту уголовное дело «находится на особом контроле».
Пушилин рассказал, что в ходе расследования уже удалось в полной мере восстановить картину преступления от его подготовки до реализации. Также следствие установило заказчиков убийства.
«Высокопоставленные граждане Украины. Очень высокопоставленные», — заявил лидер непризнанной республики.
Кроме украинцев среди заказчиков Захарченко есть и граждане государств, «оказывающих киевскому режиму поддержку». Пушилин не упомянул фамилий ни одного из них, но заявил, что все виновные заслужили наказание и должны его понести.
Комментарии137
Происшествия , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Денис Пушилин , Александр Захарченко , РИА Новости
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