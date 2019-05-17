Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза выявила расстройство личности у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы Крестины Хачатурян.
«Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что М. Хачатурян был вменяемым, но у него выявлены определенные расстройства личности, какие именно, я пока раскрывать не могу», — сказал он.
Защищающий Марию Хачатурян адвокат Ярослав Пакулин заявил Агентству «Москва», что защита будет настаивать на проведении следователями правовой проверки в отношении погибшего на наличие в его действиях состава преступления.
В конце июля 2018 г. в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе, обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении указанного преступления задержали троих дочерей убитого — 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. На допросе они признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал. Следователи возбудили уголовное дело, а девушкам предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц») и взяли под стражу.
В сентябре 2018 г. Басманный суд отпустил девушек из СИЗО и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. По решению суда, обвиняемым запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.