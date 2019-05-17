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В Крыму проводят проверку после избиения бортпроводницы пассажиркой 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Крыму проверяют факт хулиганских действий женщины на борту самолета рейса Москва — Симферополь, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 мая на борту рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением "Москва Шереметьево — Симферополь". Как отмечается в сообщении, пьяная пассажирка выражалась нецензурной бранью в адрес бортпроводников, дергала бортпроводницу за волосы, а при попытке посадить ее на место ударила по лицу. Женщину задержали и направили на медицинское освидетельствование.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Аэропорт Шереметьево , СКР , Москва , Республика Крым , Симферополь
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