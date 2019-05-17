Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что в четверг неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике на севере Москвы. Врачи обратились к правоохранителям, столичные следователи организовали проверку.
По словам Ивановой, сейчас девочка находится в больнице, где проходит необходимые обследования. Предварительно, у девочки каких либо внешних повреждений не обнаружено. Следователи опрашивают свидетелей, работников поликлиники, устанавливают местонахождение женщины, оставившей девочку.
"Главное следственное управление просит граждан, узнавших девочку и располагающих какой-либо информацией о ее месте проживания или родственниках, обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Москве по номеру телефона: 8-495-945-17-51", — сказала она.