В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы , рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что в четверг неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике на севере Москвы. Врачи обратились к правоохранителям, столичные следователи организовали проверку.

По словам Ивановой, сейчас девочка находится в больнице, где проходит необходимые обследования. Предварительно, у девочки каких либо внешних повреждений не обнаружено. Следователи опрашивают свидетелей, работников поликлиники, устанавливают местонахождение женщины, оставившей девочку.