Польские спецслужбы задержали подозреваемого в подготовке теракта

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны Миколая Б. (фамилия по польским законам не называется), который подозревается в подготовке к проведению на территории страны террористического акта.

Об этом польские спецслужбы сообщили в пятницу журналистам.

Известно, что задержание было произведено 9 мая.

"Задержанный является членом мусульманского сообщества в Варшаве. Неофициально он использует имя Мухаммед", — указано в сообщении.

По данным спецслужб, Миколай Б. планировал теракт в общественном месте.

"Покушение должно было стать местью противникам исламской религии", — пояснили спецслужбы.

Сообщается также, что ранее мужчина проходил лечение от психического расстройства.

Задержанный не признал свою вину. По польским законам, ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.