Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны Миколая Б. (фамилия по польским законам не называется), который подозревается в подготовке к проведению на территории страны террористического акта.
Об этом польские спецслужбы сообщили в пятницу журналистам.
Известно, что задержание было произведено 9 мая.
"Задержанный является членом мусульманского сообщества в Варшаве. Неофициально он использует имя Мухаммед", — указано в сообщении.
По данным спецслужб, Миколай Б. планировал теракт в общественном месте.
"Покушение должно было стать местью противникам исламской религии", — пояснили спецслужбы.
Сообщается также, что ранее мужчина проходил лечение от психического расстройства.
Задержанный не признал свою вину. По польским законам, ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.