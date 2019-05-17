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Владелец терминала частично признал вину в загрязнении «Дружбы» 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец «Нефтеперевалки» Роман Ружечко заявил, что компания не могла быть единственным виновником загрязнения трубопровода «Дружба». По его мнению, некачественное сырьё поставлялось в трубу в основном из Татарстана и Башкирии.
Через несколько дней после того, как стало известно о проблеме, сотрудники ФСБ по Самарской области и службы безопасности «Транснефти» действительно нашли превышение хлорорганических соединений в одной из наших ёмкостей для слива нефти. Превышение составило более 100 ppm, — передаёт слова Ружечко принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Пробы в трёх других резурвуарах и подземных ёмкостях были в норме.
Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.
Как ранее писал News.ru, один из фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» признался в содеянном. Замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин написал заявление о явке с повинной.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Сергей Баландин , Григорий Березкин , ФСБ , Транснефть , Башкортостан , Республика Татарстан , Самарская Область
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