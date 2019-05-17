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На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 3,9 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в пятницу в Ставропольском крае, жертв и разрушений нет. Оперативные группы обследуют здания в районе происшествия, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
"В 04:50 (время совпадает с московским) в дежурную смену поступило сообщение о том, что в 4 км южнее станицы Ессентукская на глубине 30 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,9 балла", — сказано в сообщении.
Пользователи социальных сетей отмечают, что подземные толчки ощущались в районе городов Кавказских Минеральных Вод. По предварительным данным МЧС, жертв и разрушений нет. Семь оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и 22 рабочие группы администрации проводят проверку состояния зданий и сооружений в районе происшествия.
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Происшествия , Ставропольский Край
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