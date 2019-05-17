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Фигурантку дела о загрязнении трубопровода «Дружба» оставили в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд Самары оставил в СИЗО фигурантку дела о загрязнении трубопровода «Дружба» генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай.
По решению суда она была заключена под стражу до 29 июня. Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест, передает ТАСС.
При этом сама Балабай свою вину отрицает и намерена обжаловать решение суда.
«Светлана Балабай не только не признает свою вину, она и не причастна к этому делу. Следствие подозревает ее только потому, что она является номинальным руководителем предприятия. Балабай занималась только оформлением бухгалтерских документов», — сказал адвокат.
Ранее свою вину признал один из фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти Рустам Хуснутдинов, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка». Он был заключен под стражу до 29 июня. Суд также оставил под стражей генерального директора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева до 29 июня.
Министр энергетики Александр Новак ранее сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба». По делу были задержаны четыре человека. Еще двое фигурантов уголовного дела находятся в международном розыске
В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было названо намеренным. Белоруссия и ряд других стран приостановили прием нефти из России. «Чистая» нефть вновь начала поступать только в начале мая.
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Происшествия , Криминал , Александр Новак , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Самара
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