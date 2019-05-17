Air Astana прокомментировала «экстренную» посадку своего самолёта

Казахстанская авиакомпания Air Astana заявила, что посадка её самолёта в аэропорту Шереметьево 16 мая не была аварийной.

Air Astana заявляет, что появившаяся в ряде российских и казахстанских СМИ информация об аварийной посадке самолёта авиакомпании в аэропорту Шереметьево, недостоверна, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы перевозчика.

Представитель авиакомпании сообщил, что самолёт задержался в Шереметьево на 40 минут. Перевозчик заявил, что задержка произошла «в связи с приемлемым отложенным дефектом».

В пресс-службе сообщили, что посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала.

Ранее сообщалось, что самолёт казахстанского перевозчика совершил экстренную посадку в Шереметьево со сработавшим датчиком отказа реверса двигателя. Самолёт летел из Нур-Султана в Москву, писал News.ru.