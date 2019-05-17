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В Саратове пресекли деятельность «банкиров», обналичивших миллиард рублей 

РИА Новости + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Саратовские полицейские пресекли деятельность группы, промышлявшей незаконной банковской деятельностью и сумевшей обналичить около миллиарда рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.
Полиция установила, что подозреваемые создали более 100 фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства, которые в дальнейшем переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам.
"Установлено, что за оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии в сумме более 9 миллионов рублей. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Полицейские в рамках этого дела изъяли около 200 печатей фиктивных организаций, ключи для доступа к системе "Клиент-Банк", компьютерную технику, финансовую и бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи, используемые для незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Число подозреваемых не уточняется, им грозит до семи лет лишения свободы.
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Происшествия , Криминал , МВД , Саратов
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