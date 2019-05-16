Пятеро россиян объявлены в розыск Европолом

Полицейская служба Евросоюза (EUROPOL) объявила в розыск пятерых россиян в рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym.

Всего в группе состоят 10 десять человек. Их действия нанесли ущерб 41 тысяче человек. С помощью созданного одним из россиян вируса они похищали средства с онлайн-счетов своих жертв. Общая сумма украденных денег составляет около $100 млн По данным Европола, преступники уже предоставили своим соучастникам банковские счета для получения похищенных средств.

Пятеро российских граждан, которым предъявлено обвинение, остаются в бегах, — сообщается на сайте службы.

Ранее News.ru писал о том, что на Сицилии полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников мафиозной группировки «Коза ностра». Его будут судить за убийства 2006 года.