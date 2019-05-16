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В летевшем в Симферополь самолете пенсионерка подралась с бортпроводником 

РИА Новости + ещё 7 39 минут назад
Фото: ТАСС
Нетрезвая пенсионерка подралась с бортпроводником рейса "Москва — Симферополь" из-за отказа пристегнуться при посадке воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте доставили в отдел полиции для разбирательства гражданку 1954 года рождения, нарушавшую общественный порядок на борту воздушного судна", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.
Она рассказала, что в полицию в аэропорту Симферополя поступило сообщение о том, что на борт приземлившегося самолета "Москва — Симферополь" требуется наряд полиции, так как одна из пассажирок находится в состоянии опьянения. Сотрудники полиции установили, что уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно и не реагировала на замечания экипажа.
"При посадке воздушного судна отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу из самолета, но была остановлена сотрудником авиакомпании с предложением вернуться на место, пристегнуться и дождаться разрешения на выход. В ответ женщина устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником", — сказала официальный представитель ведомства.
Женщина направлена на медосвидетельствование, идет проверка.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , Москва , Симферополь
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