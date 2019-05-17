Пенсионерка заплатит штраф за драку с бортпроводником на рейсе в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 мая — РИА Новости. Пенсионерка оштрафована за драку с бортпроводником на рейсе " Москва — Симферополь" во время полета, сообщила пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте в аэропорту Симферополя.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 16 мая на борту рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» : пьяная пассажирка выражалась нецензурной бранью в адрес бортпроводников, дергала бортпроводницу за волосы, а при попытке посадить ее на место ударила по лицу бортпроводника. Женщину задержали и направили на медицинское освидетельствование.

"Сотрудниками Крымского линейного управления МВД России на транспорте в международном аэропорту «Симферополь» привлечена к административной ответственности 65-летная уроженка города Владимира, доставленная в дежурную часть с борта воздушного судна сообщением «Москва — Симферополь». Гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.