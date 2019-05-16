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Неизвестные отобрали сумку с 1 млн рублей у мужчины в Новой Москве 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Злоумышленники напали на мужчину в поселке Мосрентген в Новой Москве и отобрали у него сумку с крупной суммой денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"На ул. Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген в Новой Москве неизвестные, вооруженные травматическим пистолетом, напали на мужчину. Они сделали несколько выстрелов в воздух и забрали сумку с деньгами. По факту случившегося начата доследственная проверка", — сказали в полиции.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сумма похищенного составляет 1 млн рублей.
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