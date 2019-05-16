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Росавиация запросила у МАК документы по сертификационным испытаниям SSJ100 

Российская Газета + ещё 10 2 часа назад
Фото: ТАСС
Росавиация запросила Межгосударственный авиационный о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили в Росавиации.
"В МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета "Сухой Суперджет" RRJ-95".
Первичную сертификацию самолета такого типа в предыдущие годы проводил МАК, пояснили в Росавиации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что МАК направил в Росавиацию информацию о ходе расследования авиаинцидента в аэропорте "Шереметьево". Самолет авиакомпании "Сухой Суперджет 100" 5 мая после обнаруженных в полете неполадок был вынужден вернуться в аэропорт и совершил жесткую посадку. В начавшемся пожаре погиб 41 человек.
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Происшествия , Катастрофы , Росавиация , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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