Полковник Захарченко в ходе прений сторон назвал ложными обвинения в свой адрес

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко , обвиняемый в коррупции, в ходе прений сторон в суде назвал ложными обвинения в свой адрес, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского районного суда Москвы

Накануне прокуратура попросила признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде 15,5 года колонии строгого режима и штрафа в размере около 495 млн рублей. Кроме того, прокурор попросила лишить Захарченко звания полковника полиции и государственных наград.

"Гособвинитель просто взяла обвинительное заключение, написанное следователями, и немного его переделала. Такое чувство, что прокурор вообще не присутствовала в суде. В выступлении прокурора — ложь и клевета, все, что она говорила, является лишь предположениями, основанными лишь на доводах", — сказал Захарченко.

Кроме того, он попросил суд изучить все материалы надлежащим образом, оценить все доводы свидетелей и дать им оценку.

"Нельзя брать то, что нравится и хочется, и строить на этом свое обвинение, как это сделал гособвинитель. Хочу обратить внимание на ряд показаний некоторых свидетелей, которые в материалах дела давали одни показания, а в суде от них отказывались или давали совершенно другие. Но гособвинение в своих выступлениях оставляло и ссылалось лишь на те показания, которые им нравились и были удобны", — отметил подсудимый.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Полковник обвиняется в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Дмитрий Сенин. По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих владельцу ресторана "Ля Маре" Мехди Дуссу. Он вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., при этом изначально у него требовали $5 млн Посредниками при передаче взятки выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ