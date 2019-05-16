Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу

По данным агентства, срок содержания Шаповалова под стражей продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу Екатеринбурга.

23 января сообщалось, что Шаповалову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Такое решение было принято в связи с внешней неадекватностью его поведения на борту воздушного судна, а также тяжестью совершенного преступления.