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Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета, следовавшего по маршруту Сургут — Москва, отправили на принудительное лечение. Об этом в четверг, 16 мая, в Уральском управлении Следственного комитета России на транспорте сообщили «Интерфаксу».
По данным агентства, срок содержания Шаповалова под стражей продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу Екатеринбурга.
23 января сообщалось, что Шаповалову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Такое решение было принято в связи с внешней неадекватностью его поведения на борту воздушного судна, а также тяжестью совершенного преступления.
22 января Шаповалов, находясь в самолете, который летел рейсом Сургут — Москва, потребовал направить лайнер в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, но при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить мужчину совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого. Причину своего поступка он объяснить не смог.
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Происшествия , СКР , МВД , Интерфакс , Москва , Сургут
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