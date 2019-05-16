Житель Северодвинска открыл огонь из охотничьего ружья из окна квартиры

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сегодня около 10.20 (по местному времени) в МВД России по городу Северодвинску поступила информация о том, что в районе на улице Лебедева произведен выстрел предположительно из огнестрельного оружия», — рассказал он.

По словам Распутина, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которыми было установлено, что гражданин стрелял из принадлежащего ему охотничьего ружья.

«Выстрел был произведен в сторону машины, в которой в тот момент находился человек. Автомобиль получил повреждение, также огнестрельное ранение получил находящийся в автомашине человек», — отметил начальник ОИиОС УМВД РФ по Архангельской области.

В ходе проведения мероприятий, которые были проведены совместно с сотрудниками Росгвардии, злоумышленник был задержан. Распутин отметил, что при задержании никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.