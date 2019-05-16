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Житель Северодвинска открыл огонь из охотничьего ружья из окна квартиры 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Жесть Поморья, ВКонтакте
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Северодвинске мужчина открыл огонь из охотничьего ружья из окна жилого дома. Об этом рассказал «Звезде» начальник ОИиОС УМВД РФ по Архангельской области Иван Распутин.
«Сегодня около 10.20 (по местному времени) в МВД России по городу Северодвинску поступила информация о том, что в районе на улице Лебедева произведен выстрел предположительно из огнестрельного оружия», — рассказал он.
По словам Распутина, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которыми было установлено, что гражданин стрелял из принадлежащего ему охотничьего ружья.
«Выстрел был произведен в сторону машины, в которой в тот момент находился человек. Автомобиль получил повреждение, также огнестрельное ранение получил находящийся в автомашине человек», — отметил начальник ОИиОС УМВД РФ по Архангельской области.
В ходе проведения мероприятий, которые были проведены совместно с сотрудниками Росгвардии, злоумышленник был задержан. Распутин отметил, что при задержании никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Криминал , МВД , Архангельская Область , Северодвинск
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