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Латвийского школьника в Британии избили под крики с призывом вернуться в Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
12-летнего уроженца Латвии Эдварда Пургайлиса избили в школьной столовой в Бутле; очевидцы сопровождали избиение криками «Возвращайся в Россию!».
«Это случилось, когда я выходил с едой на игровую площадку», — рассказал Эдвард с разрешения своей матери Ольги Смелеевой газете «Ливерпуль Икоу», передает «ИноСМИ».
Мальчик рассказал, что в обеденном зале его ударил другой ученик.
«Он напал на меня, потому что думал, будто я что-то рассказал про него учителям. Он постоянно говорил, что я несу чушь про него», — вспомнил Эдвард, добавив, что собравшиеся посмотреть эту стычку ученики кричали ему: «Возвращайся в Россию, ты, скотина».
Уточняется, что после этого у мальчика постоянно болит голова, остались раны и синяки на теле.
Мама Эдварда рассказала, что они переехали в Бутл из Риги в поисках лучшей работы шесть лет назад.
Представитель полиции подтвердил, что проводится расследование нападения на подростка.
Директор школы Аманда Райан также заявила о проведении разбирательства:
«Мы знаем о произошедшем инциденте. Мы находимся в контакте с родителями пострадавшего и нападавшего, и мы проводим тщательное расследование случившегося в соответствии со школьными правилами».
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области школьника избили за украинское происхождение.
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Происшествия , Аманда Райан , InoSMI.Ru , Латвия
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