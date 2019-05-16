Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу

Срок нахождения под стражей жителя Сургутского района ХМАО Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета "Аэрофлота" , продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую клинику, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ

"Срок содержания под стражей продлен с переводом в психиатрическую больницу до 21 июля", — сказала собеседница агентства.

Житель села Угут Сургутского района Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, летевшего из Сургута в Москву, объявил, что у него есть оружие, а также попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир самолета решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали.