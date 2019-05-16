Авиаудар в Йемене: пострадали россиянки

Гражданки России пострадали в результате авиаудара арабской коалиции в Йемене , сообщает РИА Новости.

С 2014 года в Йемене длится гражданская война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. В 2015-м в конфликт на стороне правительства вмешалась коалиция ряда арабских государств.

Вчера министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш предупредил о нанесении удара по подконтрольным хуситам территориям в ответ на атаку центрального нефтепровода в Саудовской Аравии с беспилотников.

Сегодня утром коалиция атаковала жилой квартал в Сане, столице Йемена. Ранее сообщалось, что в результате авиаудара погибли шесть человек, пострадали десятки.

По информации подконтрольных хуситам СМИ, среди пострадавших — две россиянки. Обе жили в Сане и работали в сфере здравоохранения. Характер полученных ими ранений неизвестен. Обе в настоящее время находятся в больнице.