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Авиаудар в Йемене: пострадали россиянки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Гражданки России пострадали в результате авиаудара арабской коалиции в Йемене, сообщает РИА Новости.
С 2014 года в Йемене длится гражданская война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. В 2015-м в конфликт на стороне правительства вмешалась коалиция ряда арабских государств.
Вчера министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш предупредил о нанесении удара по подконтрольным хуситам территориям в ответ на атаку центрального нефтепровода в Саудовской Аравии с беспилотников.
Сегодня утром коалиция атаковала жилой квартал в Сане, столице Йемена. Ранее сообщалось, что в результате авиаудара погибли шесть человек, пострадали десятки.
По информации подконтрольных хуситам СМИ, среди пострадавших — две россиянки. Обе жили в Сане и работали в сфере здравоохранения. Характер полученных ими ранений неизвестен. Обе в настоящее время находятся в больнице.
Происшествия , РИА Новости , Йемен
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