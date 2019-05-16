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Путин назвал пал травы одной из основных причин пожаров в Забайкалье 

РИА Новости + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одной из основных причин пожаров в Забайкалье является пал травы, всю работу по восстановлению домов и социальной инфраструктуры планируется завершить к поздней осени, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе медиафорума ОНФ в четверг волонтер из Бурятии, помогавший тушить пожары в Забайкалье, рассказал об этой работе. Президент в ответ поблагодарил молодого человека за помощь людям, отметил, что и федеральный центр отреагировал соответствующим образом на ситуацию с пожарами в регионе.
"Я думаю, что мы к поздней осени должны завершить всю работу, связанную с восстановлением социальной сферы, восстановлением домов, будем людям обязательно помогать. Там, кстати, у вас одна из главных причин пожаров — пал травы, это уже установленный факт", — сообщил Путин.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров режим ЧС введен в Забайкальском крае. Особые противопожарные режимы в лесах установлены в Еврейской автономной и Амурской областях, а также в отдельных районах Бурятии, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.
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Происшествия , Владимир Путин , Республика Бурятия
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