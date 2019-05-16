Путин назвал пал травы одной из основных причин пожаров в Забайкалье

Одной из основных причин пожаров в Забайкалье является пал травы, всю работу по восстановлению домов и социальной инфраструктуры планируется завершить к поздней осени, заявил президент РФ Владимир Путин

В ходе медиафорума ОНФ в четверг волонтер из Бурятии , помогавший тушить пожары в Забайкалье, рассказал об этой работе. Президент в ответ поблагодарил молодого человека за помощь людям, отметил, что и федеральный центр отреагировал соответствующим образом на ситуацию с пожарами в регионе.

"Я думаю, что мы к поздней осени должны завершить всю работу, связанную с восстановлением социальной сферы, восстановлением домов, будем людям обязательно помогать. Там, кстати, у вас одна из главных причин пожаров — пал травы, это уже установленный факт", — сообщил Путин.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров режим ЧС введен в Забайкальском крае. Особые противопожарные режимы в лесах установлены в Еврейской автономной и Амурской областях, а также в отдельных районах Бурятии, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.