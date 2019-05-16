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В Петербурге из квартиры украли пятнадцать золотых слитков 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Полицейские задержали подозреваемых в краже 15 золотых слитков, дорогостоящих часов и ювелирных изделий из квартиры в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Второго мая из квартиры дома 3 по улице Парадная путем подбора ключа к замку входной двери была совершена кража имущества: 15 золотых слитков на сумму не менее 1 миллиона рублей, дорогостоящие часы и ювелирные изделия", — говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции задержаны участники преступной группы, специализировавшейся на совершении квартирных краж — трое граждан в возрасте от 40 до 49 лет.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Двое подозреваемых заключены под стражу, третий фигурант дела помещен под домашний арест.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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