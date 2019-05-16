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В Москве задержали мужчину, собравшего более 50 миллионов рублей для ИГ* 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: СК РФ
Уроженец Северной Осетии, перечисливший больше 50 миллионов рублей на банковские карты террористов в Сирии, задержан в Москве, сообщает в четверг ФСБ РФ.
"На территории Москвы пресечена деятельность уроженца Северной Осетии, гражданина России Гуева Георгия Руслановича, осуществлявшего безналичные переводы на банковские карты лиц, принимающих участие в боевых действиях в САР", — сказано в релизе.
Боевики, которым помогал задержанный, воюют в составе запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, полагает следствие.
Кроме того, по данным ФСБ, Гуев пересылал деньги основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву (позывной "Абу Умар Саситлинский", объявлен в розыск за терроризм).
За рубежом деньги обналичивались и направлялись "для подготовки и совершений преступлений террористического характера".
"Всего с 2015 года фигурантом перечислено не менее 50 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба.
Откуда он брал эти деньги, пока не уточняется.
В ходе обыска у Гуева нашли экстремистскую литературу, множество банковских карт и мобильных телефонов с инструкциями от координаторов ИГ*.
В СК РФ добавили, что сейчас исследуются контакты Гуева с участниками ИГ*, анализируются переписки и сведения о телефонных переговорах.
"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Комментарии2
Происшествия , Светлана Петренко , ФСБ , Исламское государство , СКР , Москва , Республика Северная Осетия — Алания , Сирия
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