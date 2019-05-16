В Москве задержали мужчину, собравшего более 50 миллионов рублей для ИГ*

"На территории Москвы пресечена деятельность уроженца Северной Осетии, гражданина России Гуева Георгия Руслановича, осуществлявшего безналичные переводы на банковские карты лиц, принимающих участие в боевых действиях в САР", — сказано в релизе.

Боевики, которым помогал задержанный, воюют в составе запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" *, полагает следствие.

Кроме того, по данным ФСБ, Гуев пересылал деньги основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву (позывной "Абу Умар Саситлинский", объявлен в розыск за терроризм).

За рубежом деньги обналичивались и направлялись "для подготовки и совершений преступлений террористического характера".

"Всего с 2015 года фигурантом перечислено не менее 50 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба.

Откуда он брал эти деньги, пока не уточняется.

В ходе обыска у Гуева нашли экстремистскую литературу, множество банковских карт и мобильных телефонов с инструкциями от координаторов ИГ*.

СК РФ добавили, что сейчас исследуются контакты Гуева с участниками ИГ*, анализируются переписки и сведения о телефонных переговорах.

"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

* Террористическая организация, запрещенная в России