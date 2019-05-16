В Йемене рассказали о состоянии раненных при авианалете россиянок

Официальный представитель министерства здравоохранения Йемена Юсеф аль-Хадари подтвердил РИА Новости информацию о ранении двух гражданок России при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане

"Две россиянки, мать и дочь, утром получили ранения при авиаударе арабской коалиции. Осколки попали им в область живота и ноги", — сказал аль-Хадари.

По словам спикера ведомства, при этом же авианалете погибли шесть человек, четверо из них — дети. Ранения получили 56 человек.

Ранее телеканал "Аль-Масира", подконтрольный правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы), сообщил, что две россиянки пострадали при авиаударе арабской коалиции по Сане. По информации телеканала, пострадавшие россиянки работали в сфере здравоохранения, в настоящее время они находятся в республиканской больнице в Сане.

Ранее в четверг телеканал сообщил, что арабская коалиция подвергла бомбардировке жилой квартал в столице Йемена, погибли шесть человек, десятки ранены.