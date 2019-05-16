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В Йемене рассказали о состоянии раненных при авианалете россиянок 

Р-Спорт + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Официальный представитель министерства здравоохранения Йемена Юсеф аль-Хадари подтвердил РИА Новости информацию о ранении двух гражданок России при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане.
"Две россиянки, мать и дочь, утром получили ранения при авиаударе арабской коалиции. Осколки попали им в область живота и ноги", — сказал аль-Хадари.
По словам спикера ведомства, при этом же авианалете погибли шесть человек, четверо из них — дети. Ранения получили 56 человек.
Ранее телеканал "Аль-Масира", подконтрольный правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы), сообщил, что две россиянки пострадали при авиаударе арабской коалиции по Сане. По информации телеканала, пострадавшие россиянки работали в сфере здравоохранения, в настоящее время они находятся в республиканской больнице в Сане.
Ранее в четверг телеканал сообщил, что арабская коалиция подвергла бомбардировке жилой квартал в столице Йемена, погибли шесть человек, десятки ранены.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Происшествия , ООН , РИА Новости , Йемен , Сана
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