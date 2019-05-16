Представитель прокуратуры в ходе заседания Заводского районного суда Кемерова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинил экс-главу компании-владельца торгового центра Юлию Богданову в создании преступной группы для нарушения требований пожарной безопасности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между ее участниками", — заявил прокурор.
"Богданова, по его словам "как организатор преступной группы должна была осуществлять общее руководство и координацию ее деятельности, [задачей которой] было создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности в здании торгового центра путем минимального вложения денежных средств в установку и обслуживание систем пожарной безопасности, не отвечающих требованиям, обеспечения максимальной экономии денежных средств, в том числе путем отказа от коммерческих предложений подрядных организаций, направленных на обеспечение пожарной безопасности", сказал прокурор.