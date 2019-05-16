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Российский чиновник оказался миллиардером 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Генпрокуратура и ФСБ обнаружила у бывшего главы Клинского района и депутата местного совета Александра Постриганя состояние в четыре миллиарда рублей, полученное незаконно с использованием служебного положения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В результате проверки доходов и расходов Постриганя в соответствии с законом о противодействии коррупции у него были найдены 407 объектов присвоенной недвижимости: квартиры, земельные участки, база отдыха кадастровой стоимостью 935,7 миллиона рублей. А также четыре автомобилях Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi А8, Audi Q5 стоимостью 9,4 миллиона рублей и три миллиарда рублей.
В Генпрокуратуре указали, что Постригань использовал свое служебное положение для личного обогащения. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Помимо привлечения депутата к уголовной ответственности, прокуроры намерены конфисковать его активы. В Клинский городской суд Московской области будет подан иск о взыскании в доход государства незаконно нажитого имущества.
Постригань был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию в июне 2018 года. По версии следствия, в 2011 — 2013 годах на посту главы клинской администрации он внес в документы заведомо ложные сведения о готовности к эксплуатации построенного жилого дома в Клину, указывает газета «Коммерсантъ». Следователи считают, что Постриганю было известно о том, что принимаемый им объект недостроен. Ущерб государству оценивается в 34 миллиона рублей.
Александр Постригань руководил администрацией Клинского района с 1996 по 2014-й год.
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Происшествия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево , Газета "Коммерсантъ"
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