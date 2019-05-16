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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки ИГ в Тверской области 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники управления ФСБ России в Тверской области пресекли деятельность террористической ячейки, состоящей из граждан одной из республик Центральной Азии. Об этом говорится в релизе, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.
"В результате мероприятий, проведенных во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии, задержано трое граждан, проживавших в Твери. Установлена их причастность к финансированию структурного звена запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности")", — говорится в сообщении.
Управление ФСБ продолжает устанавливать других причастных к деятельности этой террористической ячейки.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Исламское государство , Тверская Область
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