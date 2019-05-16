В Болгарии полиция задержала россиянку по делу о мошенничестве

Полиция города Бургас задержала российскую гражданку по обвинению в мошенничестве. Как сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в генеральном консульстве РФ в Варне, речь идет о 42-летней женщине, которую российские правоохранительные органы разыскивали через Интерпол по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"В ближайшее время суд Бургаса должен принять решение об аресте россиянки, а потом будет рассматривать дело об ее экстрадиции по требованию российских властей", — сообщила вице-консул Александра Дергачева.

Болгарские газеты отмечают, что россиянка вместе с мужем в течение последних полутора лет проживала в селе Кошарица, в районе Бургаса и была владельцем магазина сувениров на курорте Свети Влас.