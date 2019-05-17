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Во Владивостоке ищут подростка, осквернившего мемориал погибшим приморцам 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Википедия
Полиция проводит проверку после размещения в интернете информации о юноше во Владивостоке, который справил нужду на памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.
"По факту информации, размещенной в социальных сетях, с инцидентом на одном из мемориалов Владивостока полиция проводит проверку. Устанавливается личность и местонахождение правонарушителя. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", — сказал РИА Новости представитель городского УМВД.
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