Полиция проводит проверку после размещения в интернете информации о юноше во Владивостоке, который справил нужду на памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.
"По факту информации, размещенной в социальных сетях, с инцидентом на одном из мемориалов Владивостока полиция проводит проверку. Устанавливается личность и местонахождение правонарушителя. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", — сказал РИА Новости представитель городского УМВД.