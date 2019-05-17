Во Владивостоке ищут подростка, осквернившего мемориал погибшим приморцам

Полиция проводит проверку после размещения в интернете информации о юноше во Владивостоке, который справил нужду на памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.