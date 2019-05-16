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Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: © EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек. Об этом сообщает в четверг информационный портал "Пэнпай" со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в первой половине дня в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа. Сообщается, что по неизвестной пока причине частично обрушилась крыша здания фабрики, которая находилась на ремонте. На момент ЧП в здании находились 20 рабочих. По последним данным, спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов 19 человек, пятеро из них скончались, состояние 14 выживших оценивается как стабильное.
На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка 1 тыс. кв м.
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