Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек

Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек. Об этом сообщает в четверг информационный портал "Пэнпай" со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в первой половине дня в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа. Сообщается, что по неизвестной пока причине частично обрушилась крыша здания фабрики, которая находилась на ремонте. На момент ЧП в здании находились 20 рабочих. По последним данным, спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов 19 человек, пятеро из них скончались, состояние 14 выживших оценивается как стабильное.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка 1 тыс. кв м.