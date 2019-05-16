Пьяная 12-летняя девочка угнала у дедушки машину

В американском городе Аламогордо , штат Нью-Мексико, школьницу арестовали за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться на машине от полицейских. Об этом сообщает издание The Independent.

Двенадцатилетняя американка вместе с тремя подругами угнала машину у своего дедушки и отправилась кататься по городу. Когда полицейские попытались задержать ее, она решила скрыться от них. Погоня продолжалась до того момента, пока девочка не врезалась в знак ограничения скорости.

По словам местных полицейских, они не ожидали увидеть детей, выходящих из машины. В салоне автомобиля была найдена водка и несколько других алкогольных напитков.

Всем четырем девочкам предъявили обвинение в употреблении алкоголя в несовершеннолетнем возрасте, а угонщице назначили дополнительные штрафы за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться от полиции. Также, сотрудники, задержавшие подростков, хотят выяснить, где они достали алкоголь.

Отец американки, находившейся за рулем, заявил, что в их доме никто не пьет и что он будет не против, если полицейским понадобится оставить его дочь в участке.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида пьяный водитель позвонил в экстренную службу и пожаловался на самого себя. На место прибыли полицейские, которым он признался в употреблении наркотиков.