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Пьяная 12-летняя девочка угнала у дедушки машину 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Globallookpress.com
В американском городе Аламогордо, штат Нью-Мексико, школьницу арестовали за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться на машине от полицейских. Об этом сообщает издание The Independent.
Двенадцатилетняя американка вместе с тремя подругами угнала машину у своего дедушки и отправилась кататься по городу. Когда полицейские попытались задержать ее, она решила скрыться от них. Погоня продолжалась до того момента, пока девочка не врезалась в знак ограничения скорости.
По словам местных полицейских, они не ожидали увидеть детей, выходящих из машины. В салоне автомобиля была найдена водка и несколько других алкогольных напитков.
Всем четырем девочкам предъявили обвинение в употреблении алкоголя в несовершеннолетнем возрасте, а угонщице назначили дополнительные штрафы за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться от полиции. Также, сотрудники, задержавшие подростков, хотят выяснить, где они достали алкоголь.
Отец американки, находившейся за рулем, заявил, что в их доме никто не пьет и что он будет не против, если полицейским понадобится оставить его дочь в участке.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида пьяный водитель позвонил в экстренную службу и пожаловался на самого себя. На место прибыли полицейские, которым он признался в употреблении наркотиков.
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Происшествия , В мире , Аламогордо
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