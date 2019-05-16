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Смертельно опасная «карусель»: мойщиков окон раскачало в люльке на небоскребе 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Рабочие повисли в районе 50-го этажа.
В американском городе Оклахома двое мойщиков окон застряли на подъемнике в верхней части одного из небоскребов, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Facebook.
Очевидцы зафиксировали инцидент на камеру мобильного телефона. На записи видно, как конструкция с людьми качается в разные стороны на самом верху 50-этажной высотки, в районе крыши.
ЧП произошло из-за того, что конструкция вышла из строя. Пожарным удалось добраться до люльки и спасти рабочих. Они не пострадали.
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