Смертельно опасная «карусель»: мойщиков окон раскачало в люльке на небоскребе

Рабочие повисли в районе 50-го этажа.

В американском городе Оклахома двое мойщиков окон застряли на подъемнике в верхней части одного из небоскребов, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Facebook.

Очевидцы зафиксировали инцидент на камеру мобильного телефона. На записи видно, как конструкция с людьми качается в разные стороны на самом верху 50-этажной высотки, в районе крыши.

ЧП произошло из-за того, что конструкция вышла из строя. Пожарным удалось добраться до люльки и спасти рабочих. Они не пострадали.