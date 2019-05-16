У самолета Ан-24 после посадки лопнули шасси в Якутске

В аэропорту Якутска после посадки самолета Ан-24 произошло разрушение колес правой стойки шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Инцидент произошел 15 мая в 21:31 по московскому времени. После приземления на самолете, летевшем из города Нюрба Республики Саха , лопнули шасси. На борту находилось 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Самолет оперативно отбуксировали, аэропорт работает в штатном режиме. Росавиация проведет расследование по факту произошедшего. 5 мая произошла авиакатастрофа на борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Воздушное судно «Аэрофлота» вылетело из Москвы в Мурманск и загорелось при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево . В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 попали в больницу. На борту также погибли девять человек, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей, один ребенок и бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.