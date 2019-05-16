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У самолета Ан-24 после посадки лопнули шасси в Якутске 

Lenta.ru + ещё 12 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В аэропорту Якутска после посадки самолета Ан-24 произошло разрушение колес правой стойки шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Инцидент произошел 15 мая в 21:31 по московскому времени. После приземления на самолете, летевшем из города Нюрба Республики Саха, лопнули шасси. На борту находилось 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.
Самолет оперативно отбуксировали, аэропорт работает в штатном режиме. Росавиация проведет расследование по факту произошедшего.
5 мая произошла авиакатастрофа на борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Воздушное судно «Аэрофлота» вылетело из Москвы в Мурманск и загорелось при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 попали в больницу. На борту также погибли девять человек, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей, один ребенок и бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.
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Происшествия , Росавиация , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Якутск
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