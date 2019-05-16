В СКР отчитались о завершении следствия по пожару в «Зимней вишне»

В отношении двух руководящих сотрудников МЧС завершены следственные действия по пожару в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошел в марте прошлого года.

Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко , следствие завершено в отношении начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григория Терентьева, сообщает RT. «Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — отметила Петренко.

Между тем в Ленинском районном суде города Кемерово 16 мая начнется судебный процесс над виновниками пожара в «Зимней вишне». На скамье подсудимых окажутся экс-гендиректор ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, начальник пожарного караула Сергей Генин, охранник Сергей Антюшин, а также начальник компании «Системный интегратор» (компания занималась обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», — прим.ред.) Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин . Как пишет телеканал 360, им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатность.

Во время сильнейшего пожара в «Зимней вишне» погибли 60 человек, из них 37 детей. Они оказались заперты в одном из кинозалов на верхнем этаже ТРЦ. Ранее «URA.RU» сообщало, что потерпевшие по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» подготовили иски на сумму 2 миллиарда рублей.