Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не ее история»: подробности падения свидетеля по делу Кокорина 

Рамблер + ещё 3 5 часов назад
Падение свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерины Бобковой из окна — несчастный случай. Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» высказала ее подруга — звезда «Дома 2» Ольга Солнце.
Екатерина Бобкова — стриптизерша из московского клуба «Эгоист». В том числе там проводили время Кокорин и Мамаев в октябре, когда избили трех человек — водителя журналистки Первого канала, гендиректора НАМИ и чиновника Минпромторга. Бобкова проходила свидетельницей по делу спортсменов.
В понедельник телеграм-канал «База» сообщил, что танцовщица выпала из окна дома «влиятельного мужчины по имени Андрей» в Чехии.
По информации канала, Бобкова получила тяжелые переломы и была введена в искусственную кому. По данным Ольги Солнце, которая дружила с Бобковой на протяжении 12 лет, травмы стриптизерши — «слишком серьезные».
Бывшая участница «Дома 2» подтвердила, что Бобкова находится в коме, а также рассказала, что операцию подруге «вроде» еще не сделали, так как ждут приезда родственников, а сестра Бобковой пока не может этого сделать, потому что у нее нет визы.
«Судя по тому, что мне рассказали, это был несчастный случай», — добавила Солнце.
По ее словам, Бобкова хоть и была «депрессивной», однако на самоубийство не решилась бы. Кроме того, «вряд ли кто-то ей помог» упасть, «учитывая обстоятельства и тех людей, которые находились рядом».
Комментарии25
Происшествия , Видео , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Минпромторг , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты237
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского414
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Лидер-лабух»: В Сети посмеялись над партией Вакарчука
Меркель уйдет из политики
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение