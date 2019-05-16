«Не ее история»: подробности падения свидетеля по делу Кокорина

Екатерина Бобкова — стриптизерша из московского клуба «Эгоист». В том числе там проводили время Кокорин и Мамаев в октябре, когда избили трех человек — водителя журналистки Первого канала, гендиректора НАМИ и чиновника Минпромторга . Бобкова проходила свидетельницей по делу спортсменов.

В понедельник телеграм-канал «База» сообщил, что танцовщица выпала из окна дома «влиятельного мужчины по имени Андрей» в Чехии.

По информации канала, Бобкова получила тяжелые переломы и была введена в искусственную кому. По данным Ольги Солнце, которая дружила с Бобковой на протяжении 12 лет, травмы стриптизерши — «слишком серьезные».

Бывшая участница «Дома 2» подтвердила, что Бобкова находится в коме, а также рассказала, что операцию подруге «вроде» еще не сделали, так как ждут приезда родственников, а сестра Бобковой пока не может этого сделать, потому что у нее нет визы.

«Судя по тому, что мне рассказали, это был несчастный случай», — добавила Солнце.

По ее словам, Бобкова хоть и была «депрессивной», однако на самоубийство не решилась бы. Кроме того, «вряд ли кто-то ей помог» упасть, «учитывая обстоятельства и тех людей, которые находились рядом».