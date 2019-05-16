Заключённый погиб после побоев в крымском СИЗО

Крыму завели уголовное дело из-за смерти заключённого в симферопольском СИЗО-1. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

Пострадавший, находясь в помещении камеры, в ходе конфликта с сокамерником получил многочисленные травмы, в том числе в область головы, — сообщили в республиканском управлении СК РФ.

Мужчина был срочно госпитализирован в симферопольскую горбольницу, где вскоре скончался.