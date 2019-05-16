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Заключённый погиб после побоев в крымском СИЗО 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
В Крыму завели уголовное дело из-за смерти заключённого в симферопольском СИЗО-1. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.
Пострадавший, находясь в помещении камеры, в ходе конфликта с сокамерником получил многочисленные травмы, в том числе в область головы, — сообщили в республиканском управлении СК РФ.
Мужчина был срочно госпитализирован в симферопольскую горбольницу, где вскоре скончался.
Как писал News.ru, бывший сенатор Рауф Арашуков, содержащийся в СИЗО «Лефортово», пожаловался на то, что заключённые не могут получать передаваемые халяльные продукты и рыбу. Кроме того, Арашуков недоволен тем, что уже более трёх недель не получает писем от своих родных. Бывший парламентарий содержится в отремонтированной камере, а его отец Рауль Арашуков — в старой, без горячей воды. Кроме того, Арашуков-старший не может смотреть телевизор, так как тот перестал принимать сигнал после перехода Москвы на цифровое вещание.
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Происшествия , Криминал , Рауль Арашуков , СИЗО "Лефортово" , СКР , ФСИН , Республика Крым
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