Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Краснодара работает в штатном режиме после проверки из-за сообщения о минировании 

ТАСС 18 часов назад
Информация о минировании в аэропорту Краснодара, поступившая в среду вечером, не подтвердилась, авиаузел возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.
В 18:25 мск в среду находящиеся в здании пассажиры были эвакуированы после сообщения на телефон справочной службы аэропорта о минировании, оперативные службы провели проверку авиаузла.
"По состоянию на 20:30 мск международный аэропорт Краснодар возобновил работу в штатном режиме. Информация о минировании не подтвердилась. За этот период незначительно задержаны пять рейсов на вылет, четыре на прилет. С пассажирами работают представители авиакомпаний", — сообщили в пресс-службе.
Также ряд торговых центров города проверяют после сообщений о минировании.
ТАСС: последние новости
Полковник Захарченко в ходе прений сторон назвал ложными обвинения в свой адрес Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет Бастрыкин заявил, что хищениям в Роскосмосе конца и края не видно
Происшествия , Видео , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты248
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского415
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Лидер-лабух»: В Сети посмеялись над партией Вакарчука
Меркель уйдет из политики
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение