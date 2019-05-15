Аэропорт Краснодара работает в штатном режиме после проверки из-за сообщения о минировании

Информация о минировании в аэропорту Краснодара , поступившая в среду вечером, не подтвердилась, авиаузел возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

В 18:25 мск в среду находящиеся в здании пассажиры были эвакуированы после сообщения на телефон справочной службы аэропорта о минировании, оперативные службы провели проверку авиаузла.

"По состоянию на 20:30 мск международный аэропорт Краснодар возобновил работу в штатном режиме. Информация о минировании не подтвердилась. За этот период незначительно задержаны пять рейсов на вылет, четыре на прилет. С пассажирами работают представители авиакомпаний", — сообщили в пресс-службе.

Также ряд торговых центров города проверяют после сообщений о минировании.