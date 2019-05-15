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Командиру и второму пилоту сгоревшего SSJ-100 могут дать по 15 лет колонии 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
Инсайдер рассказал, что командира сгоревшего при посадке в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 могут привлечь к уголовной ответственности. Вместе с ним отправление в колонию грозит второму пилоту. Если признают виновными, их ждет до 15 лет тюрьмы.
По неофициальной информации экипаж SSJ-100 давно не проходил переподготовку и практику по управлению авиалайнером в экстремальных условиях без помощи электроники. Из-за этого пилоты приняли решение не вырабатывать топливо и посадить «суперджет» как есть. Однако самолет был перетяжелен, и вероятно именно это решение экипажа привело к трагедии.
Примечательно, что данная модель самолета в принципе не обладает функцией сброса топлива. То есть его обязательно нужно выработать в ходе полета, чтобы приземляющийся самолет не отказался слишком тяжелым, объясняет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее заслуженный пилот призвал не наказывать экипаж сгоревшего SSJ-100. Он считает, что вместо этого надо решать проблему подготовки пилотов.
Напомним, 5 мая в Шереметьево при приземлении загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Все люди, сидевшие в хвосте лайнера, погибли. Жертвами трагедии стали 41 человек.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Происшествия , Видео , Трагедия
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