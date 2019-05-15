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Мать девочки-маугли признали невменяемой 

News.ru + ещё 15 16 часов назад
Врачи признали мать девочки-маугли, которая была найдена в московской квартире в антисанитарных условиях, невменяемой.
Её диагноз не пожизненный, и, возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права, — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Он добавил, что женщина ведёт себя внешне адекватно и спрашивает о дочери, передаёт РИА Новости. Сейчас Ирина Гаращенко находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».
Пятилетняя девочка была найдена 10 марта в заполненной хламом квартире в Москве. Её обнаружили сотрудники полиции, прибывшие после звонка неравнодушных соседей. Она была в грязной одежде, с вросшей в шею резинкой для волос, и не разговаривала. Её срочно госпитализировали в одну из московских больниц. 12 марта Савёловский районный суд вынес решение по делу матери Ирины Гаращенко. Она не признала свою вину и назвала всё происходящее провокацией.
Как писал News.ru, мать пятилетней девочки, которая несколько дней прожила одна в куче мусора и отходов в квартире на севере Москвы, задолжала за коммунальные платежи более 180 тысяч рублей.
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Происшествия , Видео , Иван Мельников , ФСИН , РИА Новости , Москва
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