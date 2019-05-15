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«Нас отодвинули, огородили автобусами». Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В среду, 15 мая, справочная служба аэропорта Краснодар получила сообщение о минировании. Пассажиры воздушной гавани были эвакуированы из здания. Очевидец событий Дмитрий рассказал «360» о произошедшем.
«Ждали посадку, ее должны были вот-вот объявить, когда выбежали сотрудники аэропорта и объявили срочную эвакуацию. Всех, кто был в стерильной зоне, выгнали на перрон на безопасное расстояние. Метров на 100-150 нас отодвинули, огородили автобусами, выстроилась охрана, приехала пожарная машина», — сообщил собеседник «360».
Эвакуацию официально подтвердили в пресс-службе аэропорта.
«Сегодня, 15 мая, в 18:25 на телефон справочной службы аэропорта поступила информация о минировании. Пассажиры эвакуированы. Проводится проверка», — сообщала пресс-служба воздушной гавани.
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