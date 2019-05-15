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Мэру Турина прислали конверт с пулей 

РИА Новости + ещё 8 20 часов назад
Фото: Facebook
Мэру итальянского Турина Кьяре Аппендино прислали конверт с пулей внутри — за последние полтора месяца это уже второе послание с угрозами в ее адрес, заявила она в своем Facebook.
"Эти попытки запугивания не получат никакого эффекта и, наоборот, побуждают меня выполнять работу мэра с предельной решимостью",
— написала она, сопроводив пост фотографией конверта и пули. По ее словам, их отправитель неизвестен, как и его мотивы.
Первого апреля в городской совет итальянского Турина был доставлен конверт c примитивным взрывным устройством. Пакет предназначался Аппендино, которая в этот момент находилась в здании мэрии. Нынешний конверт с боеприпасом также поступил служащим мэрии.
По версии следователей, отправителями бомбы стали местные анархисты, которые такими образом выразили протест в связи с закрытием полицией одного из так называемых "социальных центров", который они занимали. В пользу этой версии говорит адрес отправителя — им была указана печально известная школа Диас в Генуе, которая стала ареной столкновений полиции и протестующих против саммита "Большой восьмерки" в 2001 году.
Как отмечают местные СМИ, Аппендино уже несколько месяцев передвигается в сопровождении полицейских после ряда угроз со стороны анархистских кругов.
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Происшествия , Турин
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