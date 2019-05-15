Мэру Турина прислали конверт с пулей

Мэру итальянского Турина Кьяре Аппендино прислали конверт с пулей внутри — за последние полтора месяца это уже второе послание с угрозами в ее адрес, заявила она в своем Facebook

"Эти попытки запугивания не получат никакого эффекта и, наоборот, побуждают меня выполнять работу мэра с предельной решимостью",

— написала она, сопроводив пост фотографией конверта и пули. По ее словам, их отправитель неизвестен, как и его мотивы.

Первого апреля в городской совет итальянского Турина был доставлен конверт c примитивным взрывным устройством. Пакет предназначался Аппендино, которая в этот момент находилась в здании мэрии. Нынешний конверт с боеприпасом также поступил служащим мэрии.

По версии следователей, отправителями бомбы стали местные анархисты, которые такими образом выразили протест в связи с закрытием полицией одного из так называемых "социальных центров", который они занимали. В пользу этой версии говорит адрес отправителя — им была указана печально известная школа Диас в Генуе, которая стала ареной столкновений полиции и протестующих против саммита "Большой восьмерки" в 2001 году.

Как отмечают местные СМИ, Аппендино уже несколько месяцев передвигается в сопровождении полицейских после ряда угроз со стороны анархистских кругов.