Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военная полиция в Судане избила палками корреспондента Sputnik 

RT на русском + ещё 9 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Корреспондент агентства Sputnik Махаммад аль Фатих получил несколько ударов палками от военной полиции во время освещения ситуации на улицах Судана, где в апреле произошёл военный переворот. Об этом сообщает РИА Новости.
«В среду, когда я освещал обстановку на улицах Хартума, в 14:30 военная полиция сил оперативной поддержки в центре моста «Макем Нимр» избила меня палками по голове и телу», — сказал аль Фатих.
Он рассказал, что один из солдат с силой выхватил у него мобильный телефон, бросил на землю и сломал.
«Другая группа из пяти военных ударила меня палками по голове и телу, несмотря на то, что я сообщил, что являюсь журналистом и освещаю ситуацию по заданию редакции», — добавил корреспондент.
Ранее сообщалось, что военный совет Судана достиг соглашения с оппозицией о переходном периоде, который продлится три года.
RT на русском: последние новости
Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в «Роскосмосе» Мать брошенной в московской квартире девочки признали невменяемой Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Происшествия , В мире , ИА Sputnik , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты257
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского416
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Лидер-лабух»: В Сети посмеялись над партией Вакарчука
Меркель уйдет из политики
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение