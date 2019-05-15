Военная полиция в Судане избила палками корреспондента Sputnik

Корреспондент агентства Sputnik Махаммад аль Фатих получил несколько ударов палками от военной полиции во время освещения ситуации на улицах Судана , где в апреле произошёл военный переворот. Об этом сообщает РИА Новости.

«В среду, когда я освещал обстановку на улицах Хартума, в 14:30 военная полиция сил оперативной поддержки в центре моста «Макем Нимр» избила меня палками по голове и телу», — сказал аль Фатих.

Он рассказал, что один из солдат с силой выхватил у него мобильный телефон, бросил на землю и сломал.

«Другая группа из пяти военных ударила меня палками по голове и телу, несмотря на то, что я сообщил, что являюсь журналистом и освещаю ситуацию по заданию редакции», — добавил корреспондент.

Ранее сообщалось, что военный совет Судана достиг соглашения с оппозицией о переходном периоде, который продлится три года.