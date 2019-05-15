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В США два человека застряли в подъемнике на верхушке небоскреба 

Р-Спорт + ещё 1 22 часа назад
Фото: Reuters
Пожарная служба американского города Оклахома спасает двух мойщиков окон, которые оказались заблокированными на подъемнике, когда он находился в верхней части небоскреба.
Инцидент произошел утром по местному времени в 50-этажном здании в центре города. По данным пожарной службы, в результате отказа оборудования подъемник, на котором находись люди, стал сильно качаться на ветру. Через некоторое время пожарные сообщили, что безопасность "люльки" обеспечена.
"Корзина сейчас закреплена, пожарные работают над тем, чтобы достать двух мойщиков окон из корзины. О травмах на данный момент неизвестно", — говорится в Twitter-аккаунте службы.
По данным местных СМИ, в районе инцидента ограничено автомобильное движение.
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Происшествия , США
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