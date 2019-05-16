Погода на Корсике: СМИ: на Корсике в середине мая выпал снег

Сильный снегопад обрушился в ночь со вторника на среду на остров Корсика . Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В результате снегопада перевал Виццавона, связывающий города Корсики Аяччо и Бастия, был на несколько часов закрыт для движения транспорта. "Ожидается от 1 до 3 см снега на перевале Виццавона и до 5 см — на перевале Верджио с минимальным температурным значением значительно ниже стандартного", — цитирует телеканал представителя префектуры Верхней Корсики.

На кадрах, показанных каналом, видно, как снег заметает припаркованные автомобили. Местные власти привлекли снегоуборочную технику для ликвидации последствий стихии.