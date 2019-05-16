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Погода на Корсике: СМИ: на Корсике в середине мая выпал снег 

ТАСС + ещё 8 12 часов назад
Сильный снегопад обрушился в ночь со вторника на среду на остров Корсика. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В результате снегопада перевал Виццавона, связывающий города Корсики Аяччо и Бастия, был на несколько часов закрыт для движения транспорта. "Ожидается от 1 до 3 см снега на перевале Виццавона и до 5 см — на перевале Верджио с минимальным температурным значением значительно ниже стандартного", — цитирует телеканал представителя префектуры Верхней Корсики.
На кадрах, показанных каналом, видно, как снег заметает припаркованные автомобили. Местные власти привлекли снегоуборочную технику для ликвидации последствий стихии.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Видео , Погода , Корсика
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