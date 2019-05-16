Сильный снегопад обрушился в ночь со вторника на среду на остров Корсика. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
#Neige filmée au village de Olmi-Cappella en Haute #Corse ce matin par Virginie Bruno: https://t.co/20o0063DJe — Photo à Ghisoni: https://t.co/du0MyrUzhV — Reportage cette nuit de Corse Matin: https://t.co/sDlxxVwQ5e pic.twitter.com/0Qti8mBZaA— Météo Villes (@Meteovilles) 15 мая 2019 г.
В результате снегопада перевал Виццавона, связывающий города Корсики Аяччо и Бастия, был на несколько часов закрыт для движения транспорта. "Ожидается от 1 до 3 см снега на перевале Виццавона и до 5 см — на перевале Верджио с минимальным температурным значением значительно ниже стандартного", — цитирует телеканал представителя префектуры Верхней Корсики.
На кадрах, показанных каналом, видно, как снег заметает припаркованные автомобили. Местные власти привлекли снегоуборочную технику для ликвидации последствий стихии.