Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях Роскосмоса в течение пяти лет

По его словам, речь идет о миллиардных хищениях. Причем денежные средства сначала выводятся за границу, а затем попадают в распоряжении семьи фигуранта или его самого.

"По Роскосмосу мы работаем уже лет 5 и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды", — заявил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу.