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Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях Роскосмоса в течение пяти лет 

Газета.Ru + ещё 25 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что сотрудники правоохранительных органов на протяжении пяти лет занимались деятельностью госкорпорации Роскосмос. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, речь идет о миллиардных хищениях. Причем денежные средства сначала выводятся за границу, а затем попадают в распоряжении семьи фигуранта или его самого.
"По Роскосмосу мы работаем уже лет 5 и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды", — заявил Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , Роскосмос , СКР , МВД
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