Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что сотрудники правоохранительных органов на протяжении пяти лет занимались деятельностью госкорпорации Роскосмос. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, речь идет о миллиардных хищениях. Причем денежные средства сначала выводятся за границу, а затем попадают в распоряжении семьи фигуранта или его самого.
"По Роскосмосу мы работаем уже лет 5 и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды", — заявил Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу.